Управляющую частным пансионатом, в котором умерло несколько пенсионеров, задержали в Новосибирске. Фото: СК РФ НСО.

В пятницу, 14 июля, в Новосибирске задержали управляющую частным пансионатом, в котором издевались над немощными постояльцами. Ранее КП-Новосибирск писала, что в скандально известном учреждении умерло несколько пенсионеров. Они проживали там на постоянной основе.

– Следствие установило, что управляющая частного пансионата, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска оказывала людям пожилого возраста и инвалидам социальные услуги по проживанию в пансионате, расположенном в Октябрьском районе города Новосибирска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время следственными органами деятельность пансионата приостановлена, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Управляющую задержали. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства всех трагедий, случившихся в стенах скандального пансионата.

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