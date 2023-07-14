«От сквера остались одни кусты да пеньки»: в Новосибирске пожаловались на вырубку деревьев на улице Мира

Окна жителей этого дома на Расточке выходят на газон. ​​​​​​​Фото: Предоставлено Людмилой

В Кировском районе жители улицы Мира пожаловались на спиленные деревья рядом с домом №30. Его окна как раз выходят на проезжую часть, но вместо пышных крон жильцы квартир видят запыленную дорогу и слышат звуки машин, которые мешают спать.

— И с чей-то лёгкой руки в администрации на газоне были ликвидированы деревья. И постепенно на газоне стали останавливаться различные машины. Фуры ставили прям под балкон, было видно, как водители играют в карты, слышно шум музыки. Мы обращались за помощью в полицию, там составляли предписания, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Людмила.

Теперь возле дома нет и газона. Фото: Предоставлено Людмилой

Газон перед подъездами сначала никак не был огорожен, но несколько месяцев назад поставили забор.

— Мы сами натаскали земли и восстановили газон, хотя он принадлежит мэрии. Как появилась зелень, так тише стало, глазу веселее. Недолго мы радовались. Администрация Кировского района дала указание демонтировать забор, так как газон занимал ширину более 1,5 метра! Такая глупость! А тротуар нельзя было шире сделать за счёт газона? Небольшой сквер Горбаня на углу дома превратили в помойку. Спилили хорошие деревья, не больные, когда надо было только крону подрезать. Обещали благоустроить — но так всё и стоит. Машины газуют под окнами, уже стоянка. От сквера остались одни кусты да пеньки, — возмущается женщина.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города с просьбой объяснить ситуацию.

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