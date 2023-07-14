Оперативники нагрянули в наркопритон на улице Забайкальской в Новосибирске. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске накрыли наркопритон в квартире на улице Забайкальской. Организовали его сожители, 40-летний мужчина, который ранее был судим, а также его сожительница – 45-летняя женщина. В квартире, как установили полицейские, наркотики употребляли трое мужчин – 43, 46 и 59 лет, а также 38-летняя женщина.

– Организаторы наркопритона были задержаны сотрудниками полиции при поддержке бойцов спецподразделения «Гром», – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе разбирательств в полиции установили, что за пребывание в наркопритоне организаторам платили часть запрещенных веществ. В квартире при обысках нашли и изъяли оборудование для приготовления наркотиков.

В полиции на организаторов наркопритона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ «Содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору». Сожителей отправили в СИЗО. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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