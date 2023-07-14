Рейс Иркутск – Сочи вынужденно сел в новосибирском Толмачево

Самолет сел в столице Сибири по технической причине.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Рейс, следовавший из Иркутска в Сочи, совершил вынужденную посадку в новосибирском Толмачево. Инцидент произошел утром в пятницу, 14 июля.
Как объяснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет сел в столице Сибири по технической причине.
− Самолет благополучно произвел посадку, на борту самолета находились 163 пассажира, из них 28 детей, − сообщили в ведомстве.
Пассажирам подали резервное воздушное судно. По факту произошедшего Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку.
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