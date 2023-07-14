Мэр Новосибирска Локоть объяснил выключенные в жару кондиционеры в новых троллейбусах

Мэр Новосибирска заявил, что кондиционеры работают во всех троллейбусах. Фото: Павел КЛОКОВ

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю пожаловались на неработающие кондиционеры в новых троллейбусах «Горожанин». В ходе встречи с журналистами 14 июля градоначальник расставил все точки над i.

Глава Новосибирска отметил, что в городе продолжают обновлять подвижной состав. По словам Анатолия Локтя, новые троллейбусы и автобусы оборудованы системами кондиционирования.

− Везде они работают. Но ситуации по-разному складываются. У нас пассажиры по-разному это воспринимают. Не всем нравится интенсивность работы кондиционера. Некоторые открывают окна, а если открыть форточки, то охладить сибирский климат не получится, − подчеркнул мэр города. – В каждом конкретном случае нужно разбираться.

Анатолий Локоть посоветовал обращаться к водителю в подобных ситуациях. Ведь у шофера есть возможность регулировать интенсивность обдува.

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