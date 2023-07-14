Легкомоторным самолетом, совершившим в Новосибирске жёсткую посадку, управляла женщина . Фото: ГУ МЧС НСО.

Самолетом Cessna 172, который совершил в Новосибирске жёсткую посадку, управляла молодая женщина. Она получила травмы. Об этом рассказали в МАСС. Всего в кабине было три человека.

– Прибывшие на место спасатели МАСС выяснили, что за штурвалом самолёта Cessna 172 находилась женщина 1984 года рождения. Ее извлекли из самолета до приезда спасателей и передали врачам скорой помощи, – рассказали в МАСС.

В службе спасения уточнили, что самолет совершил жёсткую посадку из-за отказа двигателя. При этом точную причину ЧП установят проверки. Их проводят в транспортном СК и Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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