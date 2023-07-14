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НовостиОбщество14 июля 2023 6:58

В Барнауле ребенок потратил с чужой карты почти 16 тысяч рублей

Мальчик два дня подряд ходил по магазинам
Анастасия ХРОМЫХ
В Барнауле мальчик нашел чужую карту и потратил с нее почти 16 тысяч рублей.

В Барнауле мальчик нашел чужую карту и потратил с нее почти 16 тысяч рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Барнауле мальчик нашел чужую карту и потратил с нее почти 16 тысяч рублей. Уведомления о списании денег приходили из магазинов, расположенных на улицах Островского и Гущина.

Запись о поиске свидетелей появилась в сообществе «Инцидент Барнаул». Оказывается, ребенок два дня подряд ходил по магазинам и без зазрения совести расплачивался за покупки чьей-то картой.

За это время он потратил 15 700 рублей, сообщает Amic. Известно, что ребенок был не один – с ним ходил другой мальчик. Внешне дети очень похожи.

Спустя некоторое время личность маленького шопоголика удалось установить.

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