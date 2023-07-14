В Новосибирской области при участии Сбера реализован I этап внедрения «Карты жителя»

Фото: www.sberbank.com

Программное обеспечение для карты разрабатывает АО «Расчетные решения», входящее в группу компаний Сбер. Специалисты занимаются тестированием и ресурсным продвижением сервисов «Карты жителя».

Первый сервис, ставший доступным пользователям - «Лаврентьевская карта», позволяющая аспирантам, которые учатся в вузах Новосибирской области или научно-исследовательских организациях, автоматически получить региональные меры государственной поддержки.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области:

- «Лаврентьевская карта» - это первый сервис, внедренный в рамках Карты жителя. Теперь, имея банковскую карту «Мир», аспиранты, учащиеся на очной форме, могут в режиме онлайн буквально в несколько кликов приобрести билеты на культурные мероприятия. Работа продолжается - в августе планируем в пилотном режиме запустить инструмент уведомлений пользователей Карты жителя. В частности, внедрим адресное проактивное информирование о льготах при рождении ребенка, о льготах для многодетных семей, добавим в интерфейс Карты навигатор мер социальной поддержки семей.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

- Мы поддерживаем большое количество проектов, направленных на развитие Новосибирской области. Особенно рады делиться накопленной экспертизой в области цифровизации. Для Новосибирского отделения Сбера содействие в разработке и реализации этого удобного сервиса - единой цифровой карты жителя - ценный и уникальный опыт.