В Новосибирской области за неделю утонули четверо мужчин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области за неделю утонули четверо мужчин. О трагедиях сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Первая трагедия произошла 8 июля в озере Долгое. Там во время рыбалки утонул мужчина 1968 года рождения. А купание в нетрезвом виде в запрещенных для этого местах привело к гибели еще троих мужчин. Один утонул в селе Благодатное Карасукского района, другой – в реке Власиха Новосибирского района. Еще один мужчина утонул в протоке реки Оби в Первомайском районе Новосибирска, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что тело рыбака, утонувшего в озере Долгое, обнаружили под лодкой. А новосибирец, погибший в Первомайском районе города, утонул на глазах у жены и детей.

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