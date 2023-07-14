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НовостиПроисшествия14 июля 2023 6:20

В Новосибирске 25-летний парень пытался покончить с собой в запертой квартире

Спасатели успели вовремя
Анастасия ХРОМЫХ
Молодого человека передали врачам скорой помощи.

Молодого человека передали врачам скорой помощи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заельцовском районе Новосибирска 25-летний парень пытался наложить на себя руки. Молодой человек находился в запертой квартире, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 13 июля. Спасателей вызвали в квартиру дома по улице Дачная.

− Угроза суицида. Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен, − сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе города.

На место вызвали скорую помощь. В итоге молодого человека передали медикам. Успел ли он как-то себе навредить – неизвестно.

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