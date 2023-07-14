В Новосибирске в карьере Юго-Западный захлебнулся пенсионер.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ленинском районе на карьере Юго-Западный произошло ЧП. Там при купании захлебнулся пенсионер. Очевидцы вызвали спасателей. Произошло ЧП 13 июля.
– Сотрудники службы оказали первую помощь мужчина 1950 года рождения, который наглотался воды, – говорится в сводке МАСС.
Пенсионера передали бригаде подоспевшей на место скорой. Его увезли в больницу.
В МАСС напоминают, что при купании необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде. Их игнорирование приводит к фатальным последствиям.
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