Названа предварительная причина жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

Стала известна предварительная причина жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске. Ее назвали в МАСС. Сотрудники службы работали на месте ЧП.

– У самолета отказал двигатель. Спасатели извлекли из частного самолета женщину-пилота 1984 года рождения. Ее передали бригаде медиков. Также сотрудники службы обеспечили противопожарную безопасность самолета, – уточнили в МАСС.

Напомним, проверку по факту ЧП начали Следственный комитет на транспорте по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба), а также Западно-сибирская транспортная прокуратура.

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