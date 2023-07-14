Прорвало трубу и подмыло грунт: в Новосибирске автомобиль провалился в яму из-за коммунальной аварии

В образовавшийся провал попала задняя часть машины. Фото: «АСТ-54»
В пятницу, 14 июля, на улице Котовского произошла коммунальная авария. После порыва трубы подмыло грунт, что привело к образованию ямы. В нее угодил стоявший на парковке автомобиль.
Как сообщили в группе «АСТ-54», из-под земли забила струя горячей воды. В образовавшийся провал попала задняя часть машины.
Владелец авто попытался вырулить из ямы, однако сделать это не так-то просто. На помощь поспешили неравнодушные прохожие.
Завершилась ли спасательная операция – неизвестно. В комментариях новосибирцы бурно отреагировали на увиденное.
− Как это страшно… Не знаешь, где провалишься в городе, − написала местная жительница.
В СГК заявили, что на место оперативно выехали специалисты ремонтной бригады. Данный участок отключили, жители расположенных поблизости домов временно останутся без горячей воды.
− На период ремонта будет временно ограничено горячее водоснабжение жителей ближайших домов. Специалисты также ведут переключения для минимизации зоны отключения горячей воды, − отметили в Сибирской генерирующей компании.
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