Прорвало трубу и подмыло грунт: в Новосибирске автомобиль провалился в яму из-за коммунальной аварии

В образовавшийся провал попала задняя часть машины. Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 14 июля, на улице Котовского произошла коммунальная авария. После порыва трубы подмыло грунт, что привело к образованию ямы. В нее угодил стоявший на парковке автомобиль.

Как сообщили в группе «АСТ-54», из-под земли забила струя горячей воды. В образовавшийся провал попала задняя часть машины.

Владелец авто попытался вырулить из ямы, однако сделать это не так-то просто. На помощь поспешили неравнодушные прохожие.

Завершилась ли спасательная операция – неизвестно. В комментариях новосибирцы бурно отреагировали на увиденное.

− Как это страшно… Не знаешь, где провалишься в городе, − написала местная жительница.

В СГК заявили, что на место оперативно выехали специалисты ремонтной бригады. Данный участок отключили, жители расположенных поблизости домов временно останутся без горячей воды.

− На период ремонта будет временно ограничено горячее водоснабжение жителей ближайших домов. Специалисты также ведут переключения для минимизации зоны отключения горячей воды, − отметили в Сибирской генерирующей компании.

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