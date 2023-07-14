На одном из перекрестков Новосибирска появятся новые светофоры и пешеходные переходы

Тротуар отремонтируют до самого входа в гимназию и во 2-м Краснодонском переулке. Фото: мэрия Новосибирска

Рядом с гимназией № 12 на улице Александра Невского в Новосибирске отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку, установят светофоры и знаки пешеходных переходов. Все это сделают для того, чтобы обеспечить безопасность школьных маршрутов.

По словам мэра Анатолия Локтя, тротуар у учебного заведения находится в плачевном состоянии. Сначала рабочие восстановят пешеходную зону, а потом полноценно оформят перекресток.

− Все работы должны быть закончены в августе, до начала учебного года. Сейчас на улице Александра Невского ведется ремонт теплосетей, по завершении которого строители должны восстановить дорожное покрытие и искусственную неровность, которая обеспечивает снижение скорости автомобилей, − отметил глава Новосибирска.

Тротуар отремонтируют до самого входа в гимназию и во 2-м Краснодонском переулке. Участки заасфальтируют, там заменят и установят недостающие бортовые камни, также добавят черный грунт с засевом трав. Кроме того, рабочие обозначат границы перекрестка – «зебры» нанесут с четырех сторон. Потом там появятся разметка, дорожные знаки и светофоры.

По словам директора ООО «Дорэксперт» Игоря Чубукина, инженеры-геодезисты следят за технологией производства работ и контролируют все показатели. Анатолий Локоть напомнил, что на тротуары накладываются гарантийные обязательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber