В Новосибирске посетители сауны отказались платить по счетам

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Сегодня, 14 июля, в 2.08 в сауне на улице Военной была нажата тревожная кнопка - клиенты отказывались платить за услуги 5400 рублей.

Прибывших по тревоге бойцов ГБР встречала взволнованная администратор. Женщине грозил серьезный штраф в случае, если клиенты не рассчитаются, а четверо пьяных гостей ее словно не слышали.

«Гвардейцы» убедили компанию оплатить счет и попросили поскорее покинуть баню. Пьяным мужчинам это предложение не понравилось, в адрес стражей порядка зазвучали страшные угрозы с обещаниями разорвать на части. Угрозы быстро перешли в действия, и «гвардейцам» пришлось отражать нападение, применяя физическую силу.

Поскольку ни охраняемому объекту, ни персоналу заведения ущерб причинен не был, хулиганов отправили по домам.

Администратор сауны искренне поблагодарила «гвардейцев» за оказанную ей помощь, а в акте выезда ГБР, в графе «Претензии», написала: «Огромное спасибо!»