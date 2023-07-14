СК начал проверку после того, как 16-летнего мальчика убило молнией под Новосибирском

Трагедия произошла 13 июля в Болотнинском районе.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Следственный комитет организовал проверку по факту смерти 16-летнего мальчика – школьника убило молнией. Трагедия произошла 13 июля в лесном массиве поселка Александровка Болотнинского района.
Как сообщил КП-Новосибирск источник, двое ребят – 16 и 13 лет, отправились пасти скот. Началась гроза, и мальчики спрятались под деревом. В какой-то момент в старшего попала молния, он погиб на месте. Второй ребенок тоже получил поражение электрическим током, но выжил. Его экстренно госпитализировали в районную больницу.
− В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − отметили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер