СК начал проверку после того, как 16-летнего мальчика убило молнией под Новосибирском

Трагедия произошла 13 июля в Болотнинском районе. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти 16-летнего мальчика – школьника убило молнией. Трагедия произошла 13 июля в лесном массиве поселка Александровка Болотнинского района.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, двое ребят – 16 и 13 лет, отправились пасти скот. Началась гроза, и мальчики спрятались под деревом. В какой-то момент в старшего попала молния, он погиб на месте. Второй ребенок тоже получил поражение электрическим током, но выжил. Его экстренно госпитализировали в районную больницу.

− В настоящее время следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − отметили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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