Две машины сгорели у гаража на улице Малыгина под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

Крупный пожар произошел в Новосибирском районе на улице Малыгина. Там у гаража загорелись 2 машины. Когда пожарные прибыли на место, автомобили были полностью в огне.

– При этом существовала угроза перехода огня на ближайший гараж, в котором со слов его хозяина внутри находился ГСМ, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные остановили пламя от дальнейшего распространения. А также ликвидировали открытое горение. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники.

В результате ЧП пострадавших нет.

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