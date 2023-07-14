В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика во дворе дома

В Первомайском районе Новосибирска автомобиль Daewoo Matiz наехал на 8-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Первомайском районе Новосибирска автомобиль Daewoo Matiz наехал на 8-летнего мальчика. Все случилось во дворе дома № 5 по улице 1-я Механическая.
ДТП произошло вечером в четверг, 13 июля. Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску, ребенок переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
Мальчика госпитализировали, характер полученных им травм уточняется.
− На месте ДТП работал экипаж ДПС, устанавливал все обстоятельства происшествия, − отметили в Госавтоинспекции города.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Чулымском районе произошло смертельное ДТП. Иномарка лоб в лоб столкнулась с фурой, один человек погиб.
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