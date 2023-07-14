Под Новосибирском мужчина с ножом ворвался в пункт металлоприема и забрал 60 тысяч рублей

Новосибирец совершил разбойное нападение на пункт металлоприема.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мошковском районе Новосибирской области местный житель совершил разбойное нападение на пункт металлоприема. Угрожая работнику ножом, он вынес оттуда 60 тысяч рублей.
Инцидент произошел 28 июня. На место прибыли сотрудники полиции – они составили ориентировку на подозреваемого и передали всем наружным нарядам.
В итоге подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний житель Мошковского района. Похищенные деньги новосибирец успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ «Разбой».
− В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, − рассказали в ГУ МВД России по региону.
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