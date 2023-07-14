Жителей Новосибирска предупредили о похолодании до +20 градусов в июле

В Новосибирске похолодает до +20 градусов в июле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске похолодает до +20 градусов в июле. Прогноз опубликован на сайте сервиса «Яндекс.Погода».

В субботу, 15 июля, обещают +27 днем и +15 ночью. Синоптики предупреждают местных жителей о грозах.

В воскресенье, 16 июля, температура воздуха снизится до +20. Будет идти дождь – город сможет немного выдохнуть после аномальной жары.

В понедельник прогнозируют +22, затем столбик термометра поползет вверх и уже в четверг достигнет отметки +28 градусов.

Однако данные метеосервисов разнятся. Gismeteo обещает похолодание до +20 только 30 июля. До этого будет стоять жара.

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