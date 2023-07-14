В Новосибирской области охотник заплатил 400 тысяч рублей за убийство трех косуль. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области в охотничьем хозяйстве «Сузунское» 55-летний мужчина незаконно отстрелил трех сибирских косуль. Он причинил ущерб охотничьему фонду РФ. Суд вынес по охотнику решение.

– С мужчины было решено взыскать в доход Минприроды Новосибирской области причиненный ущерб 400 тысяч рублей, – сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

Однако браконьер не исполнил решение суда добровольно. Его имущество и счета арестовали судебные приставы. После принятых мер сибиряк полностью погасил долг, а также исполнительский сбор.

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