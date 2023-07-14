Роман Яковлев предложил создать центр оборонной промышленности в Новосибирской области

Роман Яковлев. Фото: Пресс-служба КПРФ Новосибирск

Как отметил Роман Яковлев, все возможности для этого у региона есть: еще во времена СССР в Новосибирской области было создано несколько десятков оборонных предприятий. Несмотря на экономические потрясения 1990-х годов, в области сохранился кадровый потенциал, а образовательная система региона способна подготовить специалистов:

- Интерес всей Новосибирской области в том, чтобы регион вновь стал центром военной промышленности, что дало бы импульс к созданию новых рабочих мест. Сейчас большая часть заводов уничтожена, но потенциал остался, в том числе научный и кадровый. Реализовать этот потенциал - задача региональной власти.

По мнению политика, необходимо проводить переговоры с вышестоящими инстанциями о создании новых оборонных предприятий, формировать площадки с общежитиями. Такие центры привлекут жителей сельских районов Новосибирской области, которые сегодня работают вахтовым методом за сотни километров от родного дома. Ведь за последние 3 года смертность превысила рождаемость почти на 50 тысяч человек во многом за счет сельских территорий.

По мнению Романа Яковлева, настало время для изменения отношения к оборонной промышленности, понимания ее значения как драйвера для развития экономики:

- Учитывая необходимость развития оборонной промышленности для страны в целом, учитывая исторический опыт и потенциал нашего региона, именно в Новосибирске, Бердске, Искитиме, отдельных районах области должен быть сформирован общероссийский центр оборонной промышленности. А это средства для развития медицины, новых дорог, дополнительные социальные гарантии для жителей, это лучшие условия жизни для будущих поколений.