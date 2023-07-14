У новосибирского ТЦ заметили мужчину с окровавленным лицом

У торгового центра «Река» в Новосибирске заметили мужчину с окровавленным лицом. Фото: «АСТ-54 Black»

У торгового центра «Река» в Новосибирске заметили мужчину с окровавленным лицом. По словам очевидцев, у него произошел конфликт с сотрудниками охраны.

Фото опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Короткостриженый мужчина в майке и шортах сидит на асфальте. Его лицо в крови, также бордовая лужа образовалась на тротуарной плитке.

В комментариях многие осудили охранников торгового комплекса.

− Суть в том, что охранник права не имеет кого-то трогать. Вызвать полицию – это все, что может охранник, − написал один из местных жителей.

Кто-то предположил, что сибиряк вел себя буйно, поэтому сотрудникам охраны пришлось применить физическую силу. В пресс-службе МВД сообщили КП-Новосибирск, что заявлений в полицию не поступало.

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