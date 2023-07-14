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НовостиОбщество14 июля 2023 1:36

В Новосибирске новый ЛДС возьмут под охрану за 33,6 миллиона рублей

На территории выставят 16 постов
Анастасия ХРОМЫХ
На территории нового ЛДС выставят 16 постов охраны.

На территории нового ЛДС выставят 16 постов охраны.

Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Новый ЛДС в Новосибирске возьмут под охрану за 33,6 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГАУ Новосибирской области «Сибирь – Арена». Заявки принимают до 31 июля.

В описании предмета закупки говорится, что на территории нового ЛДС необходимо выставить 16 постов охраны: 9 круглосуточных и 7 дневных. Охраняемую территорию нужно патрулировать днем и ночью. Обходы должны производиться каждый час с отметкой в «журнале обходов» и выводом сигналов на пульт центрального наблюдения.

Так, на посту № 3 будут находиться операторы видеонаблюдения. На постах № 10 и 11 – в транспортных зонах КПП, будут осматривать въезжающий и выезжающий транспорт.

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