В Новосибирске новый ЛДС возьмут под охрану за 33,6 миллиона рублей

На территории нового ЛДС выставят 16 постов охраны.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Новый ЛДС в Новосибирске возьмут под охрану за 33,6 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает ГАУ Новосибирской области «Сибирь – Арена». Заявки принимают до 31 июля.
В описании предмета закупки говорится, что на территории нового ЛДС необходимо выставить 16 постов охраны: 9 круглосуточных и 7 дневных. Охраняемую территорию нужно патрулировать днем и ночью. Обходы должны производиться каждый час с отметкой в «журнале обходов» и выводом сигналов на пульт центрального наблюдения.
Так, на посту № 3 будут находиться операторы видеонаблюдения. На постах № 10 и 11 – в транспортных зонах КПП, будут осматривать въезжающий и выезжающий транспорт.
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