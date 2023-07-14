В Ленинском районе Новосибирска перенесут остановку «ТЭЦ-2»

Остановку «ТЭЦ-2» в Ленинском районе Новосибирска перенесут в другое место.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Остановку «ТЭЦ-2» в Ленинском районе Новосибирска перенесут в другое место. Об этом предупредили в мэрии города.
− С 15 июля до особого распоряжения остановочный пункт «ТЭЦ-2» (расположенный на четной стороне проезда Энергетиков) переносится в район здания по адресу: улица Восточный поселок, 36, − говорится на официальном сайте муниципалитета.
Изменения связаны со строительством четвертого моста через реку Обь.
Остановку «ТЭЦ-2» используют троллейбус № 24, маршрутка № 12, а также автобусы № 14, 16, 19, 55, 64, 79, 89 и 96.
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