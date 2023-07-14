«Затолкали в машину и увезли»: двое алтайцев похитили односельчанина из-за испорченных вещей

Двое алтайцев похитили односельчанина из-за испорченных вещей. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Двое алтайцев похитили односельчанина из-за испорченных вещей. Они затолкали его в машину и отвезли домой, где удерживали до приезда полиции.

— По данным следствия, в начале июня 2023 года работник крестьянско-фермерского хозяйства, которым руководит один из обвиняемых, испортил принадлежащее фермеру имущество, после чего начал скрываться, — сообщили в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю. — Тогда работодатель вместе со своим братом разыскали мужчину. Силой они посадили его в автомобиль, а затем привезли на территорию хозяйства, где стали удерживать под присмотром своего знакомого.

Освободили из плена мужчину полицейские. Как пишет издание amic.ru, похитителей задержали и поместили под стражу. Им предъявили обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

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