«Повезло, что все дома не сгорели»: новосибирцы рассказали подробности пожара в СНТ «Зеленый мыс-2»

Новосибирцы рассказали подробности пожара в СНТ «Зеленый мыс-2». Фото: ГУ МЧС по НСО

Новосибирцы рассказали подробности пожара в СНТ «Зеленый мыс-2». Напомним, ЧП случилось днем в среду, 12 июля. Пожарным удалось остановить огонь, прежде, чем он перекинулся с одного участка на остальные.

— Горел там не жилой дом, а незаконная пилорама. Это самострой, не неоформленной земле. Причем, работала она уже давно, мы писали жалобы, но толку не было. И вот кончилось дело пожаром. Если бы ветер был в другую сторону, выгорели бы все дома, — рассказала КП-Новосибирск жительница СНТ. — К счастью, пожарные смогли отстоять дома, потому что расположены они были буквально вплотную к этой постройке.

В областном МЧС ранее сообщали, что на тушение пожара ушло около часа. Предварительная площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Пострадавших в ходе ЧП не было, из горевшей постройки вынесли также газовый баллон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пожарные не дали сгореть дачным домикам и микроавтобусу без колес

ЧП произошло в садовом обществе «Зеленый мыс-2» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber