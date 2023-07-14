«Держит в страхе весь район»: стали известны подробности о мужчине, напавшем на соседа с топором в Новосибирске

Жители улицы Забалуева рассказали подробности о мужчине, напавшем на соседа с топором. Фото: Кадр из видео с камеры видеонаблюдения
Жители улицы Забалуева рассказали подробности о мужчине, напавшем на соседа с топором. Напомним, инцидент произошел 11 июля, очевидцы вызывали на место полицию.
— Этот мужчина держит в страхе весь район. Его регулярно забирает полиция, но потом все равно отпускает, поскольку все его действия попадают под мелкие статьи и долго его держать нельзя по закону, — рассказали КП-Новосибирск жители окрестных домов. — Он или алкоголик, или употребляет что-то, но ведет себя неадекватно. Длится все это уже полтора года точно: пока он «гостит» у своей сожительницы. Я слышала, были случаи, когда он и на детей агрессивный кидался. Люди боятся детей отпускать гулять.
За выходку с топором на 47-летнего новосибирца составили административный протокол по статье 20. 1 КоАП «Мелкое хулиганство». Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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