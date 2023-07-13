Владимир Путин назначил двух новых судей в Новосибирской области

В Новосибирской области на новые должности назначены двое судей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Указом Президента России Владимира Путина в Новосибирской области на новые должности назначены двое судей. Об этом сообщили в Управлении областного судебного департамента.

— Назначены судьями Никитенко Ирина Валерьевна (Новосибирский районный суд Новосибирской области) и Петрова Наталья Валерьевна (Центральный районный суд Новосибирска), — сообщили в департаменте.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что зампредом Новосибирского областного суда рекомендовали назначать Павла Яковинова. Такую рекомендацию выдала Высшая квалификационная коллегия судей России. После этого он должен будет получить рекомендацию от Комиссии по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий при Президенте РФ. После чего сам Президент подписывает указ о назначении.

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