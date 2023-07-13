«За штурвалом была женщина»: стали известны подробности падения самолета в Новосибирске

Стали известны подробности падения легкомоторного самолета Cessna 172 в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО

Стали известны подробности падения легкомоторного самолета Cessna 172 в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось вечером в четверг, 13 июля. Воздушное судно жестко приземлилось в лесополосе недалеко от аэропорта «Северный» в Заельцовском районе.

— На борту находилось 3 человека, из них двое госпитализированы, третьему госпитализация не понадобилась, — сообщали в областном МЧС.

В областном минздраве позже добавили, что врачи скорой помощи оценили состояние пострадавших как легкой и средней тяжести.

— Пилотом самолета была женщина, ее с различными травмами увезли с места ЧП на скорой, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Известно, что воздушное судно выполняло частный полет. Cessna 172 — это легкий одномоторный самолет. Он вмещает в себя четырех человек, может развивать максимальную скорость до 302 километров в час и летать на расстояние до 1290 километров на высоте 4100 метров.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи и прокуратура.

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