В селе Алтайского края подросток и мужчина убили 88-летнего пенсионера кастрюлей

Пенсионера били даже кастрюлей. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В селе Повалиха Алтайского края 16-летний подросток и его 33-летний сообщник с особой жестокостью убили 88-летнего пенсионера. В качестве орудий они использовали палку, стул и металлическую кастрюлю. О преступлении пишет Толк со ссылкой на СК СКР по Алтайскому краю.

Еще в начале октября 2022 года обвиняемые выпивали у знакомого. Когда деньги на спиртное закончились, взрослый мужчина предложил подростку ограбить пенсионера. Они проникли в дом 88-летнего местного и начали требовать деньги.

Ответ пожилого мужчины их не устроил — тогда они принялись избивать его деревянной палкой, стулом и железной кастрюлей. В общей сложности нанесли около 20 ударов. Пенсионер умер на месте. Не отыскав денег, обвиняемые ушли.

Уже на следующий день фигурантов задержали. Они принялись перекладывать вину друг на друга, но следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд.

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