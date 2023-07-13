Новый ЛДС в Новосибирске оформят световыми вывесками за 4,7 миллиона рублей

Для нового ЛДС в Новосибирске закупят 20 световых вывесок. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Для нового ЛДС в Новосибирске закупят 20 световых вывесок на общую сумму 4,7 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — ГАУ НСО «Арена».

Световые вывески играют и информационную, и эстетическую роль — их разместят как на фасаде, так и внутри ледового дворца. В их числе стенды со словами «Сибирь», «Арена», «Вход» и «Касса». Каждую должны изнутри подсвечивать светодиоды.

— Информационные световые вывески должны быть выполнены с учетом хорошей видимости в дневное и темное время суток. В изделиях, содержащих графические объекты и тексты, не допускается наличие орфографических ошибок, дефектов, — указано в документах закупки.

Стартовая цена закупки — 4,7 миллиона рублей. Заявки принимают до 14 июля. Сразу после подписания контракта подрядчик обязан изготовить вывески и установить их за 25 дней.

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