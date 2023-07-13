За 6 месяцев 2023 года в Новосибирскую область приехали 200 тысяч мигрантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего за 6 месяцев 2023 года в Новосибирскую область въехали 200 тысяч мигрантов. При этом регион покинули 136 тысяч. Об этом на пресс-конференции 13 июля сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Яна Горбунова.

— За полгода на территорию региона через пункты пропуска въехали больше 200 тысяч иностранных граждан, выехали — чуть больше 136 тысяч. Чуть больше 40 тысяч из них приехали на заработки — то есть каждый второй, — пояснила она.

Граждане дальнего зарубежья, приехавшие по визам, чаще всего занимаются оптовой торговлей, строительством, сельским хозяйством, или трудятся в сфере обрабатывающего производства. Есть и высококвалифицированные специалисты — ученые и спортсмены.

Иностранцы из «безвизовых» государств — ближнего зарубежья — в основном трудятся на стройках и в сфере услуг. Чуть больше 10% из них работают на предпринимателей.

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