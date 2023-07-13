Новосибирская прокуратура оштрафовала руководство транспортных компаний почти на 100 тысяч рублей

Руководство транспортных компаний оштрафовали почти на 100 тысяч рублей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Оби прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в транспортных компаниях. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, выяснилось, что были нарушены права почти 100 сотрудников.
– В нарушение закона работники организаций не проходили обязательное медобследование и обучение по охране труда, не проводилась специальная оценка условий труда рабочих мест, сотрудникам не выдавали средства индивидуальной защиты, должным образом не учитывалось рабочее время водителей, – уточнили в прокуратуре.
После проверки 8 работников организации прошли обучение по охране труда, 11 – медосвидетельствование. Кроме того, был изменен порядок учета рабочего времени водителей, проведена спецоценка условий труда по 28 рабочим местам, 50 работникам выдали средства индивидуальной защиты.
Также 6 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителей – к административной за нарушение трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда. Им назначили штраф на сумму свыше 90 тыс. рублей.
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