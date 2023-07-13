В Сибири подросток на мопеде сбил во дворе дома 10-летнюю велосипедистку

У парня не было прав. Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

В Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка. Как сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию, ЧП произошло вечером 11 июля.

- По предварительным данным, 14-летний подросток двигался от дома №16 к дому №17/1 по улице Льнокомбинат. Во время движения сбил во дворе 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде, - рассказали журналисты.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу. А юный водитель мопеда остался отвечать на вопросы полицейских. Как выяснилось, водительских прав на байк у него не было.

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