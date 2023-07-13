В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета в Новосибирске

При крушении самолета пострадали три человека, двоих доставили в больницу. Фото: ГУ МЧС по НСО
В областном минздраве рассказали о троих пострадавших при падении легкомоторного самолета Cessna 172 в Новосибирске. Напомним, воздушное судно совершило жесткую посадку в лесополосе недалеко от аэропорта «Северный» в Заельцовском районе.
— Пострадали три человека. Предварительно врачи скорой помощи оценили их состояние как легкой и средней степени тяжести, — сообщили в областном минздраве.
Двоих пострадавших госпитализировали, один от госпитализации отказался.
Проверку по данному факту проводит проверку прокуратура. У самолета поврежден планер, кабина и шасси.
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