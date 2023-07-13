Новосибирская блогер создает новогодние игрушки и скульптуры из прибрежного топляка

Девушка не меняет очертания дерева. Фото: Мария Шиф.

Новосибирская блогер Мария Шиф мастерит красочные фигурки, новогодние игрушки и даже целые скульптуры из топляка — дерева, принесенного на берег волнами Обского водохранилища. О хобби, так полюбившемся новосибирцам, она рассказала КП-Новосибирск.

— По первому образования я эколог, а по второму — ветврач. Фауна, естествознание, дикая природа — это мое. Живу на ОбьГЭСе, рядом с берегом. С семьей занимаемся водными видами спорта — вот и предпосылки. Однажды увидела очень живописную деревяшку с такими характерными очертаниями кота, что захотелось добавить цвета. Выложила результат в свой блог — людям очень понравилось. Так и закрутилось, — рассказывает рукодельница.

Среди работ есть и настоящие скульптуры с миниатюрными элементами. Фото: Мария Шиф.

Сам дрифтвуд-арт — явление не новое. Однако Мария уверена — ее ремесло отличается от работ других мастеров из-за особенной философии и методов работы.

— Я не касаюсь дерева инструментами и рисую, не меняя очертания деревяшки. Меня вдохновляют естественные очертания. Как люди видят в облаках образы, так и я нахожу их в причудливых обломках дерева.

Позже девушка пошла дальше и начала мастерить скульптуры, скрепляя несколько частей. К Новому году в доме появились и красочные игрушки. Теперь Марии не приходится ломать голову над подарком в зимний праздник — друзья и близкие с удовольствием украшают елки пестрыми деревянными игрушками.

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