Прокуратура начала проверку после падения самолета в Новосибирске

Транспортная прокуратура начала проверку после падения легкомоторного самолета в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО
Транспортная прокуратура начала проверку после падения легкомоторного самолета в Новосибирске. Напомним, воздушное судно Cessna 172 жестко приземлилось недалеко от аэропорта «Северный» в Заельцовском районе. Самолет выполнял частный полет.
— Воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия, — сообщили в ведомстве.
В салоне самолета находились три человека, двоих доставили в больницу, третий от госпитализации отказался.
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