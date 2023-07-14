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НовостиОбщество14 июля 2023 0:00

Дождь и невыносимая жара: в Новосибирске потеплеет до +35

14 июля в Новосибирске будет жара +35 и дождь
Надежда РЫЖКИНА
От жары спасаться только в фонтанах.

От жары спасаться только в фонтанах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неделя завершается всё той же погодой: духота, дожди и невыносимая жара. Даже ночью будет выше +20, а днём - под все +33...+35.

— Будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Южный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы усилятся до 16, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По области жара дорастет до +36...+41 градуса. И будет очень душно из-за частых, но коротких дождей.