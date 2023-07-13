Брал только шоколад: новосибирские полицейские разыскивают вора-сладкоежку

Мужчина выбирал только дорогой шоколад. Фото: стоп-кадр.

В Калининском районе Новосибирска разыскивают мужчину, подозреваемого в краже сладостей из магазина. Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, инцидент произошел 10 июля.

Мужчина пришел за покупками в продуктовый магазин, что на улице Дунаевского. Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения. Некоторое время сибиряк приценивался, что взять - шоколад или конфеты. Остановился на плитках. Сначала он высыпал в пакет одну коробку, потом еще одну, снова повертел в руках конфеты, видимо, отвлекая внимание проходящих мимо людей, и - снова вернулся к шоколаду. Итого он высыпал в пакет три упаковки плиток. Кстати, выбирал не из дешевых. Общий ущерб составил свыше 3500 рублей.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в полиции.

Приметы мужчины: на вид около 30 лет, рост 175-180 см, худощавый. В тот день был одет в белую футболку, темно-синие штаны и черные ботинки. Всех, кто знает этого человека или место его проживания, просят звонить по телефонам: 8 (383) 232-63-10, 232-20-02.

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