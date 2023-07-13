Власти Новосибирской области поддержали открытие еще одной социальной продовольственной ярмарки

Еще одну социальную ярмарку откроют на левобережье. Фото: правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посмотрел, как работает городская социальная продовольственная ярмарка №1 на Большевистской. Как отметили в областном правительстве, данный проект уникальный не только для региона, но и страны: аналогов ему нет.

– В Новосибирске ежедневно работают три социальные продовольственные ярмарки – областная (Калининский район ул. Красных зорь, 1/3) и две городские (ул. Большевистская, 131 к.2 и ул. Петухова, 69), – уточнили в пресс-службе.

Глава региона отметил «интересный формат» ярмарки, который удобен и для покупателей, и для продавцов. Тому подтверждение оборот – с трех ярмарок он составляет 1 млрд 200 млн рублей. Также Андрей Травников сообщил, что поддерживает предложение открыть на левом берегу еще одну, четвертую по счету, ярмарку. Ее организуют в «максимально удобном для горожан месте».

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