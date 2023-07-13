Под Новосибирском жители Плотниково потребовали арестовать 14-летнего мальчика, подозреваемого в нанесении 70 ножевых подростку

Подросток еще в больнице. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ/«АСТ-54»

Жители Плотниково потребовали наказать 14-летнего мальчика, подозреваемого в жестоком нападении на подростка. Всего 140 человек подписали открытое письмо к властям:

- Нам стало известно, что один из подозреваемых находится в изоляторе, тогда как 14-летний находится под домашним арестом. После причинения такого количества увечий к потерпевшему мы выражаем полное несогласие в соответствии с принятой мерой пресечения. Более того, такая избранная мера пресечения оказывает негативное впечатление на психологический климат и здоровье наших подростков, – сообщают авторы письма.

Письмо адресовано властям, в том числе Уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой, прокурору Новосибирского района Виталию Зулину, заместителю следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Виталию Зарипову.

Активисты утверждают, что создали коллективное письмо в ответ на действия родственников подозреваемых:

- Используются родственные связи и административный ресурс по сбору подписей не только в защиту нападавших, но и в попытке данное преступление рассмотреть как инцидент между подростками, с формулировкой «обычная драка», - пишут активисты.

Напомним, вечером 29 июня 14-летний подросток с приятелем позвал 15-летнего одноклассника на речку, чтобы отдать тому долг в 15 тысяч рублей. Вдвоем они напали на потерпевшего, тот отбивался и получил струю из газового баллончика. Затем подростки стали бить сверстника ножом. Они нанесли ему более 70 ножевых и бросили умирать. Тот чудом выжил и смог попросить прохожего о помощи. На теле ребенка насчитали свыше 70 порезов, но он выжил и пришел в себя. Следователи возбудили уголовное дело, арестовали 15-летнего подозреваемого, а 14-летнего подростка отправили под домашний арест.

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