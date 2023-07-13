В Новосибирске задержали налетчика на офисы микрозаймов

Мужчина ограбил два офиса микрозаймов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Калининском районе Новосибирска задержали мужчину, который ограбил несколько офисов микрозаймов. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

– 26-летний житель областного центра совершил разбойные нападения на офисы микрофинансовых организаций, которые находятся на улице Богдана Хмельницкого, – пояснили в пресс-службе ведомства. – Молодой человек врывался в помещения и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал отдать ему деньги из кассы. Испуганные работники офисов передавали налетчику имеющиеся наличные, после чего тот скрывался.

Первый инцидент произошел 15 июня. Тогда его добычей стала сумма свыше 13 тысяч рублей.

– Сотрудники офиса передали полицейским приметы мужчины. Они составили ориентировки и передали их наружным нарядам, – рассказали в МВД. – 21 июня произошло аналогичное преступление и снова на Богдана Хмельницкого, но уже в другом офисе.

В ходе оперативно-розыскных действий дерзкий налетчик был задержан. Им оказался ранее не судимый новосибирец. В общей сложности он похитил 18 тысяч рублей, которые на момент задержания успел потратить.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В данный момент он находится под арестом.

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