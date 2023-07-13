«Впервые за 16 лет»: новосибирский журавль-красавка Саша стал отцом в Московском зоопарке

Самец охраняет птенца и не подпускает людей. Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Птенец журавля-красавки появился в Московском зоопарке впервые за 16 лет. Отцом птенца стал воспитанник Новосибирского зоопарка:

- Новая пара приехала в Московский зоопарк в прошлом году. Самец Саша прибыл из Новосибирска, а самка Маша из нашего филиала «Зоосад в вотчине Деда Мороза» под Устюгом. Журавли-красавки — моногамы, и пары у них сохраняются на всю жизнь. Нашим орнитологам удалось сформировать крепкую пару. Журавли построили в вольере гнездо, самка снесла яйцо 1 мая, а 31-го мая вылупился птенец, - сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Сотрудники отметили, что пара вместе ухаживает за птенцом: как только появилось яйцо, самец Саша начал охранять территорию. После рождения птенца журавль не подпускает к малышу даже сотрудников зоопарка с кормом ближе, чем на два метра. Он бережет птенца.

В зоопарке отметили, что журавль-красавка – самый маленький представитель журавлей. В ХХ веке его популяция резко снизилась и в достаточно больших количествах она сохранилась лишь в сухих степях Прикаспия, особенно в Калмыкии, и в некоторых районах Западного и Центрального Казахстана. Полностью популяция красавки сохранилась только в Монголии.

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