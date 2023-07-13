Поиски новосибирской туристки, пропавшей после крушения катамаранов в Бурятии, приостановили до утра

Поиски новосибирской туристки Елены Романовой, пропавшей после крушения катамаранов в Бурятии, приостановлены. Фото: Предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38"

Поиски новосибирской туристки Елены Романовой, пропавшей после крушения катамаранов в Бурятии, приостановлены до утра. Об этом сообщили в МЧС по республике Бурятия.

— В четверг, 13 июля, спасатели обследовали 25 километров акватории реки Снежная и береговой линии до местности «Серая яма». Поиск результатов не дал. Работы приостановлены до утра, — пояснили в ведомстве.

Поиски туристки приостанавливали на два дня из-за непогоды. Работы в лесу затрудняли сильный туман и обильные осадки. Утром 13 июля они были возобновлены.

Напомним, девушка пропала 6 июля во время сплава по реке Снежная: она и еще 7 человек пересекали горную реку, когда их катамараны перевернулись. Всех остальных туристов нашли живыми в течение двух дней.

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