Блондинка из Новосибирска, гулявшая без одежды по городу, опровергла попытку изнасилования

Полицейские нашли девушку с видео. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска, гулявшая по городу в обнаженном виде, опровергла попытку изнасилования в разговоре с полицией. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по региону.

— Полицейские нашли гражданку. Информации о совершении в отношении нее каких-либо противоправных действий она не подтвердила, — сообщили в полиции.

Примечательно, что в день происшествия голой блондинке помогла девочка-подросток. В разговоре нетрезвая дама обмолвилась, что выпивала в компании 4 мужчин — позже те якобы начали приставать.

По словам очевидцев, ноги обнаженной сибирячки были в синяках. С самого начала она категорически отказалась вызывать полицию. Новосибирцы говорят, что она была очень напугана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы заявили, что блондинку, бродившую голой по городу, пытались изнасиловать

Ей помогла подросток (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber