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НовостиОбщество13 июля 2023 13:59

Блондинка из Новосибирска, гулявшая без одежды по городу, опровергла попытку изнасилования

Полицейские нашли девушку
Данила ШУЛЯК
Полицейские нашли девушку с видео.

Полицейские нашли девушку с видео.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска, гулявшая по городу в обнаженном виде, опровергла попытку изнасилования в разговоре с полицией. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по региону.

— Полицейские нашли гражданку. Информации о совершении в отношении нее каких-либо противоправных действий она не подтвердила, — сообщили в полиции.

Примечательно, что в день происшествия голой блондинке помогла девочка-подросток. В разговоре нетрезвая дама обмолвилась, что выпивала в компании 4 мужчин — позже те якобы начали приставать.

По словам очевидцев, ноги обнаженной сибирячки были в синяках. С самого начала она категорически отказалась вызывать полицию. Новосибирцы говорят, что она была очень напугана.

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