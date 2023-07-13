Блондинка из Новосибирска, гулявшая без одежды по городу, опровергла попытку изнасилования

Полицейские нашли девушку с видео.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Новосибирска, гулявшая по городу в обнаженном виде, опровергла попытку изнасилования в разговоре с полицией. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по региону.
— Полицейские нашли гражданку. Информации о совершении в отношении нее каких-либо противоправных действий она не подтвердила, — сообщили в полиции.
Примечательно, что в день происшествия голой блондинке помогла девочка-подросток. В разговоре нетрезвая дама обмолвилась, что выпивала в компании 4 мужчин — позже те якобы начали приставать.
По словам очевидцев, ноги обнаженной сибирячки были в синяках. С самого начала она категорически отказалась вызывать полицию. Новосибирцы говорят, что она была очень напугана.
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