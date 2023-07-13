Полиция прокомментировала массовую драку дачников и цыган под Новосибирском

Заявлений в полицию пока не поступало. Фото: Предоставлено очевидцами

Полиция проверит участников массовой драки дачников и цыган под Новосибирском. Конфликт случился днем 9 июля в СНТ «Спутник» в Новосибирском районе.

Местные жители рассказали: семейная пара отдыхала на участке, когда их оскорбили подростки из табора. Дачники решили выгнать незваных гостей за ворота, те позвали взрослых.

- Собралась толпа, Ваня говорил: «Кто старший? Я буду разговаривать со старшим». В ответ начался галдеж, Ваню ударили. Толпой накинулись на парня и на девушку - выдрали ей клок волос. Подбежал еще один парень на защиту наших, ему тоже разбили лицо. Их женщины смотрели, дети кидали камни, - описала КП-Новосибирск происходящее очевидец Ирина. - Драки могло и не быть, если бы жители табора пошли на разговор.

Знакомый участников драки говорит, что все было наоборот: цыгане не хотели драки, это дачник вел себя агрессивно. Потерпевшие муж с женой и их сосед обратились в больницу, где зафиксировали побои.

- 9 июля 2023 года в вечернее время в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации между гражданами. Заявлений, обращений, а также сообщений из медицинского учреждения не поступало. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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