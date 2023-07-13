В Новосибирске вынесли приговор влюблённым, которые организовали нарколабораторию

Влюбленные организовали нарколабораторию. Фото: Мария НОВИКОВА

Парочке наркодельцов, которые организовали в селе Кубовая целую лабораторию по производству зелья, сегодня вынесли обвинительный приговор.

Под стражу Александру Баженову и Владислава Горелова взяли прошлой весной. Правоохранители вычислили: под Новосибирском в неприметном частном доме пара организовала подпольное производство психотропных веществ и наркотиков.

- В ходе обследования жилого помещения обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, более 100 литров прекурсоров, упаковочные и фасовочные материалы, пакеты с наркотиками, - сообщила журналисту КП-Новосибирск официальный представитель Пограничного управления ФСБ по НСО Ирина Ануреева.

Организатор теневого бизнеса Владислав Горелов изготавливал запрещенные вещества, его возлюбленная Александра Баженова выполняла роль фасовщика и курьера.

- Новосибирским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении Баженовой и Горелова. Баженовой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Горелову назначено наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - пояснила корреспонденту КП старший помощник прокурора Новосибирского района области Анна Сахоненко.

Перед тем, как конвой надел на них наручники, осужденные обнялись. Не увидятся они теперь очень долго.

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