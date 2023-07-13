Новосибирские полицейские организовали проверку после травли мужчины, которого заставили копать себе могилу

Полиция организовала проверку по факту травли мужчины. Фото: из архива "КП".

Полицейские Новосибирской области проводят проверку по факту травли жителя Черепановского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

- Информация в полицию поступала. В данный момент проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточним, речь идет об инциденте, который произошел, по предварительной информации, в селе Куриловка. Местный житель заставил другого мужчину рыть яму, утверждая, что это его будущая могила.

Журналисты КП-Новосибирск выясняют детали случившегося. В дальнейшем информация будет дополнена.

Напомним, новосибирскую школьницу затравили из-за несданных денег на туалетную бумагу – ее мать отказалась участвовать в школьных поборах. А когда учителя стали издеваться над дочерью, пошла против системы и стала примером для многих.

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