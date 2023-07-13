В Новосибирске будут судить вора, укравшего из храма серебра на 9 тысяч рублей

Новосибирец умудрился обворовать даже храм. Фото: архив КП

В Новосибирске будут судить предполагаемого вора — средь бела дня он вытащил из храма серебряные изделия на 9141 рубль. Известно, что до этого он промышлял в салонах красоты, офисах и даже поликлиниках. Общий ущерб от всех краж перевалил за 700 тысяч рублей. О преступлении сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Новосибирска.

— В отношении обвиняемого пройдет суд по 31 эпизоду краж. С июня 2022 по май 2023 годов под видом посетителя он воровал в общественных местах: в поликлиниках, салонах красоты, офисах и магазинах. Общий ущерб — 725 тысяч рублей, — пояснили в органе.

Новосибирец позарился и на святыню, обворовав Храм Георгия Победоносца. По версии следствия, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он вытащил из зала изделия из серебра на 9 тысяч рублей. Среде них были медальоны, кольца, подвески и даже нательные образы святых.

Сейчас обвиняемый под стражей.

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